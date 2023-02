Antrag für Ratssitzung in Hückeswagen Grüne: externe Vermarktung der Schulgebäude

Seit dem Sommer steht das alte Gebäude der Löwen-Grundschule an der Kölner Straße nach deren Umzug ins Brunsbachtal leer, das der gegenüberliegenden ehemaligen Katholischen Grundschule schon seit einigen Jahren. Die Grünen treibt nun die künftige Nutzung der Gebäude und Grundstücke um. Daher hat sie für die Ratssitzung am kommenden Dienstag, 28. Februar, in der Aula der Löwen-Grundschule, Zum Sportzentrum 15, beantragt, „die Ausschreibung der Vermarktung der leerstehenden Schulgebäude (...) durch ein externes Unternehmen“ in die Wege zu leiten.