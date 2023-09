Bündnis 90/Grüne in Hückeswagen Diese Bäume liefern Honig und Schnaps

Des Weiteren lud er die Wanderer bei einer kleinen Verschnaufpause am Bergischen Kreisel an den Wupperauen zu einem kleinen Gaumengenuss ein. „Hier am Kreisel haben wir im Jahr 2011 mit den Schülern der Erich-Kästner-Schule den damaligen Baum des Jahres, die Elsbeere, gepflanzt. Und aus den traubenähnlichen Beeren dieses Baumes läßt sich ein wunderbarer Elsbeerschnaps herstellen“, schwärmte Sabelek. Da bot es sich im Zuge der Naturwanderung an, zu einer kleinen schmackhaften Verkostung des hochprozentigen Getränkes einzuladen. Derweil informierte Heike Mühlinghaus darüber, dass die Elsbeere ein sehr seltener Baum aus der Familie der Rosengewächse sei. Der Laubbaum kann bis zu 25 Meter hoch wachsen, und seine rotbraunen Früchte gelten als altes Heilmittel gegen Magen- und Darmerkrankungen. Somit wird auch die Schnapsverkostung sicherlich einen medizinischen Nutzen erbracht haben.