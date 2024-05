St. Mariä Himmelfahrt Hückeswagen „Grüne Kirchengemeinde“ macht Fortschritte

Wie ernst es die Katholische Kirchengemeinde in der Schloss-Stadt mit dem Thema „Naturnahe Kirchengemeinde“ meint, kann jeder sehen, wenn er an der Pfarrkirche an der Weierbachstraße vorbeigeht. Denn dort sind die Sträucher, Stauden und Bäume, die im vergangenen Herbst bei einer gemeinsamen Pflanzaktion mit reger Beteiligung von verschiedenen Gruppen angepflanzt wurden, mittlerweile gut angewachsen. Dazu hängt schon seit einiger Zeit ein Schild am Pfarrhaus mit dem Hinweis, dass dort ein Parkplatz für eine E-Tankstelle vorgesehen ist.