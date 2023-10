Familienfreundlichkeit in Hückeswagen Grüne fordern große Lösung für den Hallenbad-Neubau

Die Beratungen des Arbeitskreises zur Ausgestaltung des neuen Hallenbads finden zwar im Hintergrund statt, sind aber in vollem Gange. In seiner jüngsten Sitzung ging es laut Bürgermeister Dietmar Persian um die Ermittlung der Baukosten für eine Sauna und die Möglichkeiten, in der Schwimmhalle noch eine kleinere Rutsche unterzubringen. „Hierzu gibt es Aussagen des beauftragten Büros, über die wir in der kommenden Woche sprechen werden.“ Inzwischen haben sich die Grünen in Sachen Ausstattung fest positioniert, wie Fraktionschef Egbert Sabelek in einer Pressemitteilung schreibt.