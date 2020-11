Schwerer Unfall in Hückeswagen : Auto fahrt Opa (61) und Enkelin (2) an

Hückeswagen Schwerer Unfall am Montagabend im Bergischen Kreisel: Als ein 61-jähriger Wipperfürther mit seiner Enkelin auf dem Arm die Bachstraße überquerte, wurden beide von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt.

Mit schweren Verletzungen mussten am Montagabend ein 61-jähriger Wipperfürther und seine zwei Jahre alte Enkelin in Kliniken transportiert werden, nachdem sie auf einem Zebrastreifen im Bergischen Kreisel angefahren worden waren.

Wie Polizei-Sprecherin Monika Treutler am Dienstag mitteilte, wollte der Mann mit dem Mädchen auf dem Arm gegen 18.55 Uhr die Bachstraße auf dem Fußgängerüberweg in Richtung Alte Ladestraße / Skaterplatz überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-jähriger Hückeswagener mit seinem Kleinwagen vom Bergischen Kreisel kommend in Richtung Bachstraße. In der Mitte der Fahrbahn fuhr das Auto Großvater und Enkelin an. Dabei prallte zumindest einer von beiden auf die Windschutzscheibe des Wagens, die dadurch zu Bruch ging.