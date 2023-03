Brand in Altenheim in Hückeswagen Großreinemachen nach Schwelbrand im Stift

Ein Trupp der Spezialfirma hat damit begonnen, alles zu säubern, was mit der Elektrik zu tun hat. Dabei muss jedes Kabel einzeln abgewischt werden. Später müssen die verschmorten Teile von Elektrikern beseitigt und durch neue ersetzt werden. Im Gebäude ist darüber hinaus ein weiterer Trupp von Belfor aktiv, um Decken und Böden sowie sämtliche betroffenen Räume von der Rußschicht zu befreien. „Man kann das optisch eigentlich gar nicht so wahrnehmen“, erläutert Rath. Dennoch sind die Hinterlassenschaften des Rauchs vorhanden, was zumindest am noch immer in der Luft liegenden Brandgeruch zu bemerken ist. Immerhin sind nicht alle Bereiche im Haus am Park betroffen. Rath geht davon aus, dass die Säuberungsarbeiten bis mindestens Ende kommender Woche dauern werden.