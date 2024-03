Gefahr an Hückeswagener Talsperre Baumfällung – K 5 in Großhöhfeld eine Woche gesperrt

Wer die Verbindung nach und von Radevormwald entlang der Bever-Talsperre nutzt, hat in der kommenden Woche schlechte Karten. Denn im Bereich Großhöhfeld ist die Kreisstraße 5 von Montag, 11. März, bis voraussichtlich Freitag, 15. März, gesperrt. In dieser Zeit werden dort, direkt nach der Einfahrt Richtung Kleinhöhfeld / Höhe und bis zur Heidschnuckenzucht im Auftrag des Wupperverbands Fichten am Ufer der Talsperre entfernt. Der betroffene Bereich liegt im Seitenarm auf der rechten Seite in Richtung Radevormwald.