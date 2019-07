Zwischen Melkstand und Kälbchen in Hückeswagen : Großes Interesse am offenen Hoftag

Tag des offenen Hofes: Ulrike Flüß (v.l.) aus Remscheid-Lennep und Renate Gliot aus Radevormwald waren ganz angetan vom Kälbchen. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Landbewohner wissen, wo die Milch herkommt. Wie jedoch ein Großbetrieb, wie der der Familie Strack in Großenscheidt, wirtschaftlich betrieben wird, davon konnten sich die Besucher am Sonntag selbst ein Bild machen.

Die 180 Milchkühe auf dem Hof der Familie Strack in Großenscheidt haben täglich Freigang. Am Sonntag bevorzugten die Tiere jedoch aufgrund der Außentemperaturen von 30 Grad den schattigen Stall. Das taten die Besucher am „Tag des offenen Hofes“ ihnen gleich. Sie schauten sich interessiert die Ställe, den Melkstand und die jungen Kälber an, die der Hückeswagener Milchviehbetrieb zu bieten hat. Das Interesse war gewaltig. „Ich schätze mal, dass heute 1000 bis 1500 Menschen zu uns kommen werden“, sagte Hofbesitzer Dietmar Strack.

Seit fast 25 Jahren veranstaltet die Kreisbauernschaft die Tage der offenen Höfe für die Öffentlichkeit. „Ziel ist es, den Menschen die Wirtschaftsweise unserer Betriebe zu zeigen und auch, um für Verständnis für Verfahrensabläufe zu werben“, sagte Helmut Dresbach, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Oberbergischer Kreis. Das Bild von der Milchkanne in der Hand halte sich verdächtig lange. Doch diese Bilderbuch-Vorstellungen haben mit moderner Landwirtschaft nicht viel zu tun, wie es bei einem Rundgang über den Hof der Familie Strack deutlich wurde.

Frederik Haas und Laura Müller (v.l.) aus Engelskirchen mit Dietmar Strack, Tochter Anna Ebbinghaus und Sohn Tobias Strack. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Info Entwicklung des Betriebs der Familie Strack 1861 wurde der Hof in Großenscheidt gekauft 1986 Bau des Boxenlaufstalls 1990 Bau der Maschinenhalle 2000 Erweiterung des Kuhstalls 2002 Photovoltaikanlage 2007 Bau einer Mehrzweckhalle und der Mistplatte 2013 Stallneubau für 160 Kühe mit 3600 m³ Güllelager 2016-2018 Bau der Fahrsiloanlage mit 150 m² Bienenweide Aktuell 135 Hektar Nutzfläche

Der familiengeführte Betrieb wird in der sechsten Generation betrieben. „Zum heutigen Zeitpunkt halten wir 180 Milchkühe sowie 180 Jungtiere“, stellte Anna Ebbinghaus den elterlichen Betrieb vor. Die erzeugte Milch wird nach Köln zu Friesland Campina geliefert und dort weiter in regionale Landliebe-Produkte verarbeitet.

Neben der Hofbesichtigung hatten die Besucher die Möglichkeit, sich an zahlreichen Ständen zu informieren. So waren der Wupperverband ebenso vor Ort wie der Rassegeflügel- und Bienenzuchtverein. Unter den Gästen und Ausstellern befanden sich etliche Kollegen aus dem Kreis, wie Carsten Enneper aus Radevormwald. „Wir sehen uns im Verband als Gemeinschaft und unterstützen uns gegenseitig bei der Öffentlichkeitsarbeit, sonst wäre so eine Veranstaltung gar nicht möglich“, sagte der Milchbauer. Den Ruf der Landwirte ins rechte Licht zu rücken, sei das Bestreben. Ständig gerieten die Bauern in die Kritik, sei es beim Mähen der Wiesen, in denen die Rehkitze liegen, beim Ausbringen der Gülle sowie bei der Tierhaltung allgemein. „Wir sind aber heute in all diesen Dingen sehr gut aufgestellt“, fügte Carsten Enneper hinzu.

Besonders viel Spaß hatten die Kinder beim Tag des offenen Hofes. Sie schauten sich die Tiere, Trecker und die ganz großen Landmaschinen an, versuchten sich am „Hofquiz oder übten das Melken an einer Kuheuter-Attrappe. Eine besondere Attraktion waren die lebendigen Greifvögel des Falkners Detlef Gaßmann, die sich auch streicheln ließen. Linus Felbeck (5) hatte keine Probleme, die Fragen des Hofquiz’ zu beantworten, da er selbst auf einem Bauernhof aufwächst. Sabrina Leonhard hingegen zieht einen Beruf in der Landwirtschaft in Betracht. „Mich interessieren besonders die Traktoren“, sagte die 15-Jährige. Andere kamen, um hinter die Stalltüren zu schauen, so wie Elke Küppers. „Ich finde es sehr interessant. Viele wissen ja gar nicht, wie so etwas wirklich abläuft“, sagte die Hückeswagenerin.