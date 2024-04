Hückeswagener Altenzentrum Großes Angebot beim Maibasar im und am Johannesstift

Der Maibasar findet am Samstag und Sonntag, 4./5. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr, im Johannesstift und in der dazugehörigen Kindertagesstätte Gerda Franke am oberhalb gelegenen Buschweg statt. „Neben den Arbeiten des ehrenamtlichen Arbeitskreises, die wie gewohnt im Mehrzweckraum ihre Hand- und Bastelarbeiten anbieten, finden die Besucher darüber hinaus im Foyer eine großartige Auswahl an wunderbaren Dingen“, versichert Sabine Müller. Zu finden sind dann etwa hochwertige Filzarbeiten, diverse Handarbeiten, Edelstahlschmuck, Gewürzzubereitungen (Öle, Salze und Gewürzzucker), Duftlampen, handgemalte Bilder und handgemachte Kerzen-Sets sowie Orchideen von der Gärtnerei Neuhaus aus Marke.