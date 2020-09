Abfallvermeidung in Hückeswagen : Andrang beim ersten Tauschrausch

Tauschrausch unter Corona-Bedingungen: Viele Besucher fanden am Samstag kleine Kostbarkeiten beim Gratis-Trödel auf dem Wertstoffhof. Foto: Theresa Demski

Kleineichen Vom Waffeleisen bis zum Puppentheater: Viele ausgediente Kostbarkeiten wechselten am Samstag den Besitzer. Die Stadt und der Abfallwirtschaftsverband hatten gemeinsam zum nachhaltigen Stöbern eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Martin Schüttler schlendert an den voll bepackten Tischen entlang. Er lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen, greift mal dort zu und mal hier. Plötzlich bleibt er stehen und beginnt in einem alten Notenheft zu blättern. Gitarrengriffe für Einsteiger. „Guck mal, so eins hatte ich früher auch“, erzählt er seiner Begleiterin und lacht dann: „Aber ich bin kläglich gescheitert“.

Vera Hinterholzer wirft einen Blick auf das leicht vergilbte Notenheft, lacht mit und dann richten sich ihre Augen wieder auf den Tisch. Tassen, Teller, Gläser, Lampen, Küchengeräte. Ein Schätzchen reiht sich am Samstagnachmittag auf dem Wertstoffhof Oberberg Nord an das andere.

Info Abgabe jeden Dienstag am Wertstoffhof Termin Die Stadt und der Bergische Abfallwirtschaftsverband wollen die Tauschrausch-Container auch weiterhin beibehalten: Hückeswagener können gut erhaltene Stücke jeden Dienstag von 14 bis 18 Uhr am Kommunalen Wertstoffhof Oberberg Nord, An der Schlossfabrik 32, abgeben. Fest Das Nachhaltigkeitsfest ist nur aufgeschoben: Mit einem großen Tauschrausch und entsprechendem Rahmenprogramm soll das Fest voraussichtlich am 24. April 2021 stattfinden.

„Ich habe einen Blick dafür“, sagt Vera Hinterholzer. Schließlich sei sie Sperrmüllsammlerin. Deswegen könne sie die Gegenstände in Windeseile scannen und bewerten. Als ihr eine alte Schreibmaschine in den Blick fällt, nehmen sich Vera Hinterholzer und Martin Schüttler Zeit und sehen sie genauer an, streichen über Tasten, nehmen ein altes Farbband unter die Lupe und ziehen dann zum nächsten Tisch. Währenddessen blickt Stefanie Heymann vom städtischen Bauamt den beiden zufrieden nach. „Wir freuen uns, dass so viele Menschen das Projekt unterstützen“, sagt sie.

Im vergangenen Dezember hat die Stadt gemeinsam mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband den „Tauschrausch“-Container ins Leben gerufen. Seit dem können Hückeswagener einmal in der Woche am Wertstoffhof ihre kleinen Schmuckstücke abgeben – Dinge, die sie selber nicht mehr brauchen können, die aber noch zu gut erhalten sind, um sie wegzuwerfen. „Uns geht es um Nachhaltigkeit und darum, Abfall zu vermeiden“, sagt Stefanie Heymann. Man müsse nicht gleich sein ganzes Leben auf den Kopf stellen, um nachhaltig zu handeln. „Wir machen Abfallvermeidung einfach“, sagt sie. Und viele Bürger machen mit – so viele, dass im Frühjahr ein zweiter Container dazugestellt werden musste.