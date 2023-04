Hückeswagener Frauenchor Schückhausen Großer Andrang beim ersten „Ohrenschmaus“

Im Inneren geht es zu wie in einem Bienenstock. Die mehr als 70 Besucher sitzen an den Tischen, nicht wenige müssen stehenbleiben, weil einfach kein Platz mehr ist. Mit Kuchen werden aber alle versorgt. Und dann kommt auch schon die erste Gesangseinlage. „Wir haben ein buntes Programm mitgebracht“, berichtet Martina Borchert. So gibt es etwa „Viva La Vida“ von der Pop-Band „Coldplay“ ebenso zu hören wie „What A Wonderful World“ von Jazz-Altmeister Louis Armstrong oder Trude Herrs Diät-Tipp „Ich will keine Schokolade“ – durchaus eine etwas gewagte Wahl angesichts der Vielzahl an Kuchen und Torten, die von den fleißigen Helferinnen gebacken worden sind.