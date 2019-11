Hückeswagen : Großer Andrang beim 20. Kindersachenbasar

Hückeswagen Der Baby- und Kindersachenbasr des Vereins „Zukunft Jugend“ am Samstag im Gemeindezentrum Lindenberg war wieder ein voller Erfolg.

Rappelvoll war der Saal des Gemeindezentrums Lindenberg am Samstagmorgen, als der Baby- und Kindersachenbasar öffnete. Das Konzept wird sehr gut angenommen: Eltern kaufen Etiketten, beschriften sie mit Preisen und geben die Kleidung und Spiele, die sie verkaufen möchten, ab. Von den Organisatoren werden sie dann nach Art und Größe sortiert und auf großen Tischen präsentiert. „Wir haben am Freitag mit 13 Leuten fünf Stunden gebraucht“, berichtete Helferin Andrea Müssener. Es war bereits der 20. Basar dieser Art, der in den Anfangsjahren in der Grundschule an der Kölner Straße stattfand. Organisiert wird er zweimal im Jahr von einer eingespielten Gruppe: „Eine Mutter hat aufgehört und es ist direkt jemand nachgerückt“, freute sich Andrea Müssener.