Hückeswagen Erfolgreicher Anmeldetag fürs Kinderdorf

Lisa Luxems Sohn Leo ist sechs Jahre alt und wird auch Bürger des diesjährigen Kinderdorfs sein. Für die Mutter ist es ein Glücksfall, dass es das Kinderdorf wieder gibt. „Der Kindergarten macht in den ersten drei Ferienwochen zu, in den zweiten drei Wochen kann Leo allerdings nicht mehr dorthin, weil der Vertrag ausgelaufen ist – er wird im August eingeschult. Also hätte ich drei Wochen Betreuung überbrücken müssen“, sagt sie. Um so schöner, dass der Junge nun also Betreuung im Kinderdorf hat. „Er freut sich schon sehr darauf, vielleicht lernt er da auch ein paar Kinder kennen, die schon in die Löwen-Grundschule gehen oder wie er dann eingeschult werden“, sagt Luxem. Sie hat noch ein jüngeres Kind, das auf seine Kinderdorf-Premiere noch etwas warten muss – Leo wird sicherlich von seinen Erfahrungen berichten.