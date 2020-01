Kantorei in Hückeswagen : Riesige Vorfreude auf den „Messias“

Hückeswagen Die Kantorei der Evangelischen Kirchengemeinde führt am 26. Januar Georg Friedrich Händels großes Oratorium auf.

Noch kein halbes Jahr ist es her, dass mit Inga Kuhnert eine Nachfolgerin für Ingrid Kammerer, die langjährige Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde, gefunden wurde. Und schon steht die Kantorei vor der Vollendung eines Projekts von für einen Laienchor durchaus eindrucksvollen Dimensionen: Am Sonntag, 26. Januar, bringt der evangelische Kirchenchor zusammen mit Solisten und einem Barockorchester aus Köln das wohl bekannteste Oratorium von Georg Friedrich Händel in der Pauluskirche zur Aufführung – „The Messiah“.

Derzeit laufen die Proben auf Hochtouren, gerade am vergangenen Samstag haben sich die knapp 40 Sängerinnen und Sänger zu einem kompletten Probentag im katholischen Gemeindehaus an der Weierbachstraße getroffen. „Der Chor ist hochmotiviert und hat richtig Lust auf das Stück“, sagt Inga Kuhnert zufrieden. Es sei auch nicht das erste große Werk, das die Kantorei einstudiert habe. „Ingrid Kammerer hat mit dem Chor viele großartige Stücke gesungen. Die Vorerfahrungen, die die Sängerinnen und Sänger haben, sind natürlich sehr wichtig für meine Arbeit.“

Karten Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt fünf Euro. Eintrittskarten gibt’s in der Bergischen Buchhandlung, online unter www.remscheid-live.de sowie an der Abendkasse.

Termin Der „Messiah“ von Georg Friedrich Händel wird am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr in der Pauluskirche von der Kantorei der Evangelischen Kirchengemeinde zusammen mit dem Kölner Barockorchester „musica sacra“ und den Solisten Veronika Madler (Sopran), Heike Bader-Mutz (Alt), Martin Logar (Tenor) und Markus Auerbach (Bass) aufgeführt.

Neben den 26 regulären Mitgliedern der Kantorei seien auch noch einmal etwa 14 Gastsänger dabei, die den Chor für das Händel-Oratorium verstärkten. „Der Chor hat auch eine ganze Menge zu tun in diesem Stück. Es ist ein sehr umfangreiches Werk, das etwa zweieinhalb Stunden dauert. Von den 48 Einzelnummern werden 21 vom Chor übernommen“, erläutert Inga Kuhnert. Das bedeute natürlich viel Arbeit – sei aber für den Chor eben auch sehr abwechslungsreich. „Zum Teil ist es auch sehr schwierig, der Chor ist durchaus gefordert“, betont die Kantorin. Das Oratorium „The Messiah“, den die Kantorei in der Originalsprache Englisch singen wird, habe sie dem Chor vorgeschlagen. „Einfach, weil es ein wunderbares, ein grandioses Stück Musik ist“, schwärmt Inga Kuhnert. Der Text beschreibe all das, was für Christen ihren Glauben ausmache – von den Prophezeiungen des Alten Testaments über die Geburt und das Leiden bis hin zur Auferstehung Christi.