Hückeswagener Haushalt Große Schloss-Lösung käme Steuerzahler deutlich günstiger

Hier setzt in den öffentlichen Diskussionen, vor allem in den sozialen Netzwerken, die Kritik an. Nicht selten wird argumentiert, den Schloss-Umbau doch zugunsten des Hallenbad-Neubaus zu den Akten zu legen. Allerdings sind beide Projekte völlig eigenständig. Das ist schon an der Finanzierung zu erkennen: Während die Stadt ein neues Bad im Brunsbachtal komplett aus eigenen Mitteln stemmen muss, würde es für den Schloss-Umbau Fördermittel in Millionenhöhe bekommen – vom Land aus dem Regionale-2025-Projekt und von der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).