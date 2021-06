Hückeswagener Unternehmen : Große Impfaktion bei der Firma Pflitsch

Jürgen König (42), Versandmitarbeiter der Firma Pflitsch, wird von Isabell Odenthal von der Helios-Klinik Wipperfürth mit dem Biontech-Impfstoff geimpft. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Auf dem Betriebsgelände an der Wupper verimpften Mitarbeiter der Helios-Klinik Wipperfürth am Dienstag 108 Biontech-Dosen an die Beschäftigten. Auch andere hiesige Unternehmen haben ihre Beschäftigten impfen lassen.