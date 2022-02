Hückeswagener Schützenverein ist optimistisch : Große Hoffnung auf Schützenfest 2022

Hückeswagen Der Schützenverein ist optimistisch, dass nach dreijähriger Abstinenz im Sommer das Traditionsfest wieder stattfinden kann. Bei der Jahreshauptversammlung wurde zudem Stefan Lorse als Schützenchef wiedergewählt.

Mit einer guten Portion Optimismus beginnen die Hückeswagener Schützen mit der Planung des für Ende Juli vorgesehenen Schützenfests samt großer Kirmes auf dem Etapler Platz und Bahnhofsplatz. Zweimal musste das traditionelle Fest der Schützen bereits wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Jetzt wagt der Verein einen neuen Anlauf, wie Schützenchef Stefan Lorse auf der Jahreshauptversammlung am Freitagabend auf dem Schießstand ankündigte. „Ein Schützenfest lässt sich nicht in vier Wochen organisieren, deshalb tun wir jetzt so, als würde es im Sommer stattfindet“, sagte Lorse. Angesprochen werden sollen an den vier Tagen, 22. bis 25. Juli, wieder alle Generationen. So ist der Freitagabend für die Jugend mit dem Fußballverein SC Heide, einem DJ und der Band „Harry Polter“ im Schützenzelt geplant. „Alle Drei stehen noch dazu“, zeigte sich Stefan Lorse erfreut über die positiven Rückmeldungen.