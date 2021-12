Überraschung für Hückeswagener i-Dötze : Große Freude über Lesetüten bei den Löwen-Erstklässlern

Hückeswagen Der Nikolaus hatte für die i-Dötzchen der Löwen-Grundschule eine besondere Überraschung parat: Jedes Kind fand auf seinem Platz eine Lesetüte vor. Die Aktion des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels soll die Lust am Lesen wecken.

Lesen ist wichtig – gerade für die i-Dötze. und daher verteilt die IG Leseförderung deutschlandweit einmal im Jahr an erste Klassen die beliebten Lesetüten. In Hückeswagen kümmert sich seit vielen Jahren bereits die bergische Buchhandlung darum. Neben der Grundschule Wiehagen erhielt auch die Löwen-Grundschule an der Kölner Straße jetzt „Lesefutter“ für die Erstklässler.

So erwartete die Kinder des ersten Jahrganges am Nikolaustag eine große Überraschung: „Auf jedem Platz lag eine Lesetüte“, teilte Jasmin Luciani, Lehrerin der Klasse 1c, mit. Jede Lesetüte war gefüllt mit einem Türschild für zu Hause („Pssst, ich lese!)“, einem Buch („Bertie und der vollverpatzte Schulanfang), einem Brief an die Eltern zum Thema Lesen im Grundschulalter und einem Stoffhund von Ikea. „Die Erstklässlerinnen und Erstklässler freuten sich sehr über die Lesetüten und planten schon, dem Stoffhund zu Hause etwas vorzulesen“, berichtete die Lehrerin.