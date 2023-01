Kurioser Weg zum schnellen Surfen Großberghausen 18 hat nun doch schnelles Internet

Im Frühjahr bucht Radermacher bereits den Tarif Magenta XL mit einem Datenvolumen von 250 Megabit pro Sekunde im Down- und 50 MBit/s im Upload bei der Telekom, nachdem die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) auch Großberghausen ans schnelle Glasfasernetz angeschlossen hatte. Sogar sämtliche Glasfaseranschlüsse hat er im Keller seines Lokals liegen – aber er bekommt kein schnelles Internet. Zu hören bekommt er von dem Mitarbeiter der Hotline lediglich: „Sie können diesen Tarif nicht buchen. Wir haben Sie nicht im System.“ Das Einzige, was Radermacher haben könne, sei eine 6000er-Leitung. „Aber die habe ich schon“, sagt er im April am Bürgermonitor unserer Redaktion. Das sei zu wenig.