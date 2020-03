Wettbewerb in Hückeswagen : Grill-Wettbewerb bei Vöpel’s am Samstag in Junkernbusch

Grill-Wettbewerb bei Vöpel’s am Samstag in Junkernbusch

Wettbewerb in Hückeswagen

Beim Grill-Wettbewerb kommt es nicht nur auf den Geschmack, sondern auch auf die „richtigen“ Grillrost-Streifen an. Foto: RP/Andreas Probst (apr)

Junkernbusch Beim ersten „Greenhouse SCA Contest“ am kommenden Samstag in Hückeswagen gibt es drei Wettkampfkategorien.

Ein Kochwettbewerb der besonderen Art findet morgen, Samstag, bei Vöpel’s Greenhouse, dem Garten- und Freizeitcenter in Junkernbusch an der B 237, statt. Dort steht der erste „Greenhouse SCA Contest“ an, wobei sich die Abkürzung auf die Steak Cookoff Association bezieht. Die Steak-Küchenwettbewerb-Gesellschaft aus den USA veranstaltet Wettbewerbe auf der ganzen Welt.