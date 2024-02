Konzert in Hückeswagen Grandios und lautstark

Wenn Finger die Gitarrensaiten mit so viel Feingefühl und Harmonie bearbeiten, dass die Gitarre mit ihrem Gitarristen in elektronischen Worten kommuniziert, dann erlebt man als begeisterter Zuhörer musikalische Kunst der Extraklasse. Am Samstagabend wurden die vielen Blues- und Soulliebhaber im ausverkauften Kultur-Haus Zach Zeugen einer geradezu explodierenden Konzertpremiere mit dem „Gregor Hilden Organ Trio“. Die drei Profimusiker an Schlagzeug, Gitarre und Hammond-Orgel leben und zelebrieren ihre vielfältigen Eigenkompositionen aus den musikalischen Genres des Heavy Metal, Blues, Soul, Jazz und neuerdings auch den Klassikern des eigensinnigen Boogaloo-Jazz aus den Sechzigern.