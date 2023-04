Hückeswagener Einzelhandel Gravierende Veränderungen bei Mücher

Was nicht weiter verwundert, wenn man inzwischen 43 Jahre in einem Familienunternehmen arbeitet. Wobei sie zweieinhalb Jahre nach der Geburt ihres Sohnes aussetzte. Die Wipperfürtherin hatte 1975 im Uhren- und Schmuckfachgeschäft Ries in Wipperfürth ihre Ausbildung begonnen und nach erfolgreichem Abschluss noch bis 1980 dort gearbeitet, ehe sie im August 1980 bei Mücher am Weber-Denkmal anfing. Ihre Stelle hatte sie ihrer Tante zu verdanken, die damals gesehen hatte, dass das Hückeswagener Geschäft eine Fachverkäuferin sucht und einfach mal für ihre Nichte nachgefragt. Die bekam den Job, der letztlich ihren beruflichen Weg begleiten sollte. Den Wechsel aus der Hanse- in die Schloss-Stadt hat Elke Rodriguez nie bereut.