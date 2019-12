Musical in Hückeswagen : Grundschüler liefern grandiose Aufführung

Hückeswagen Mit dem Weihnachtsmusical „Stern über Bethlehem“ hat sich der Chor der Löwen-Grundschule wieder einmal selbst übertroffen.

Weihnachtliche Stimmung herrschte im Forum an der Weststraße. Ein großes Kulissenbild samt eines leuchtenden Sternenhimmels, eine Krippe mit Stroh und viele weitere Accessoires hatten die Bühne in eine Krippenszene in Bethlehem verwandelt. Mittendrin standen 36 Chorkinder, die trotz großer Aufregung hochkonzentriert bei der Sache waren. Immerhin waren mehr als 300 gespannte Augenpaare von Eltern, Großeltern und Geschwistern auf sie gerichet, was die Anspannung nicht milderte.