Erster Bauherr im Hückeswagener Gewerbegebiet West 3 Autolackiererei plant bereits die nächste Investition

Das war schon das Problem am ursprünglichen Standort in Wuppertal. Dort hatte Glasow sich 2018 selbstständig gemacht, aber die nur 450 Quadratmeter erwiesen sich schnell als viel zu wenig. Und so ging das Paar auf die Suche nach einem neuen Grundstück, wurde aber weder in Wuppertal noch in Remscheid oder Wermelskirchen fündig. Den Zuschlag erhielt letztlich Hückeswagen – nachdem es im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg (West 2) nicht geklappt hatte, bot Bürgermeister Dietmar Persian den beiden eine Fläche in West 3 an.