Jugendgruppe „Wave“ in ehemaligen Hückeswagener Hotel Gotteshütte begleitet auf dem Weg zum Erwachsensein

Was die Betreuer freut, ist, dass die Jugendlichen lernwillig und sehr wissbegierig sind. Alle fünf besuchen internationale Förderklassen an den Berufskollegs in Wipperfürth und Wermelskirchen, zudem drei Mal in der Woche Deutschkurse in Wipperfürth. „Es ist wichtig, dass sie Deutsch lernen“, unterstreicht Viehoff. Sei doch der Unterricht in der Schule dafür zu wenig. Aber gerade das Erlernen der Sprache ihrer neuen Heimat nehmen die Fünf sehr ernst. „Manchmal kommen sie zu uns und fragen nach einem bestimmten Wort“, erzählt Simone Antkowiak. Daniel Frorath bestätigt: „Die Jungs versuchen, das gelernte sofort umzusetzen, und haben seit September starke Fortschritte gemacht.“ Dazu beigetragen hat womöglich auch, dass in der Wohngruppe „Wave“ nicht mit einem Übersetzungsprogramm gearbeitet wird. Vielmehr „versuchen wir etwas so lange zu erklären, bis sie es verstehen“.