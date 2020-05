Evamgelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Wieder Gottesdienste in Pauluskirche

Wieder Gottesdienste in Pauluskirche

Hückeswagen Los geht es an Christi Himmelfahrt. Es ist ein tragfähiges Hygienekonzept aufgestellt worden, damit der Gottesdienst in der Pauluskirche unter den gebotenen Bedingungen gefeiert werden kann.

Seit mehr als zwei Monaten müssen die evangelischen Christen in Hückeswagen bereits ohne Gottesdienste auskommen, das wird sich ab kommender Woche ändern. Denn ab Christi Himmelfahrt, 21. Mai, finden wieder Gottesdienste in der Pauluskirche statt. Das teilt Birgit Engels vom Presbyterium mit. Das sei nun froh, „dass die Evangelische Kirchengemeinde endlich wieder Gottesdienste in der Pauluskirche feiern kann“.