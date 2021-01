Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in Hückeswagen : Gottesdienste in Kreuzkirche mit Präsenz und auf YouTube

Gottesdienste in Kreuzkirche mit Präsenz und auf YouTube

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in Hückeswagen

Hückeswagen Die Mitglieder der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde können ab Sonntag, 31. Januar, zwar wieder die Gottesdienste in der Kreuzkirche besuchen – unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen. Es gibt aber auch eine Live-Übertragung im Internet.

Da seit vorigem Dienstag das Verbot von Präsenzgottesdiensten durch den Oberbergischen Kreis wieder aufgehoben wird, bietet die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kreuzkirche ab kommendem Sonntag, 31. Januar, zwar wieder den Besuch der Gottesdienste an der Montanusstraße an. Bis auf Weiteres sollen aber alle auch jeden Sonntag, ab 10 Uhr, live im Internet übertragen werden, teilt Gemeindeleiter Dietmar Günther mit.

„Dank der Förderung durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) ist jetzt die Live-Übertragung von Gottesdiensten aus der Kreuzkirche möglich“, berichtet er. Die Premiere am vorigen Sonntag sei auch dank engagierter Techniker aus der Gemeinde gut gelungen. Übertragen werden die Gottesdienste über das Internetportal YouTube in einem Kanal, der unter dem Stichwort „Kreuzkirche Hückeswagen" zu finden ist. Eine Aufzeichnung soll nach dem Ende des Gottesdienstes gegen 11.30 Uhr unter dem gleichen Link abrufbar sein.

„Da sich das Infektionsgeschehen im Oberbergischen Kreis und insbesondere auch in Hückeswagen positiv entwickelt hat, wird denjenigen angeboten, die der Liveübertragung zu Hause nicht beiwohnen können oder wollen, den Gottesdienst am Sonntag, 31. Januar, 10 Uhr, in der Kreuzkirche zu besuchen“, teilt der Gemeindeleiter mit. Dazu seien die bekannten Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie zu beachten. Das Schutzkonzept der Kreuzkirche fordert unter anderem das Einhalten der Hygieneregeln und der Mindestabstände, das Tragen einer medizinischen Maske während des gesamten Aufenthalts sowie konsequente Frischluftzufuhr. Günther: „An angemessene Kleidung ist zu denken. Auf Gemeindegesang muss verzichtet werden.“