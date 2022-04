Goldhochzeit auf dem Hückeswagener Fürstenberg : „Uns gibt es nur im Doppelpack“

Michael und Annegrete Neuber machen auch nach 50 Ehejahren noch alles gemeinsam. Ihren Ehrentag verbringen sie in Antwerpen. Foto: Heike Karsten

Fürstzenberg Seit 50 Jahren sind Michael und Annegrete Neuber am 7. April verheiratet. Am Donnerstag feiern sie ihre Goldhochzeit auf dem Flusskreuzfahrtschiff „Alina“ in Antwerpen.

Sie haben sich nicht gesucht, aber gefunden – auf der Frühjahrskirmes in Wermelskirchen. „Das war am 26. Mai 1967, da haben wir uns das erste Mal getroffen, obwohl wir beide aus Hückeswagen kamen“, erinnert sich Michael Neuber an die erste Begegnung mit der damals 15 Jahre alten Annegrete Butz. Seitdem sind 55 Jahre Partnerschaft und davon 50 Ehejahre vergangen. Das Paar feiert seine Goldhochzeit auf einer siebentägigen Flusskreuzfahrt von Köln über Amsterdam und Rotterdam bis Nijmegen in den Niederlanden. „Am Donnerstag sind wir in Antwerpen“, sagt der Jubilar.

In den gemeinsamen Jahren hat das Paar alle Höhen und Tiefen im Leben gemeinsam gemeistert und teilt auch heute viele Hobbys miteinander. „Uns gibt‘s nur im Doppelpack“, sind sich der 71-Jährige und seine ein Jahr jüngere Ehefrau einig. Bereut haben sie die Entscheidung, schon in jungen Jahren zu heiraten, bis heute nicht. „Mit ihm habe ich schon einen guten Schnapp gemacht“, versichert Annegrete Neuber und lacht. „Du kennst ja auch nichts anderes“, kontert ihr Mann mit einem Augenzwinkern, denn für beide ist es die erste und einzige feste Beziehung in ihrem Leben.

Geheiratet wurde in der Johanniskirche an der Kölner Straße, die inzwischen ein Kolumbarium ist. Foto: Fam. Neuber

Info Was geschah im April 1972? Film Bei der Oscar-Verleihung wird der britische Filmschauspieler Charlie Chaplin mit dem „Ehren-Oscar” ausgezeichnet. Print Die erste Ausgabe des Comic-Magazins „Zack“ erscheint. Raumfahrt Das US-amerikanische Raumschiff Apollo 16 startet mit drei Astronauten an Bord zu einer weiteren Mondlandemission. Am 21. April betreten die Astronauten John W. Young und Charles M. Duke den Mond. Sechs Tage später kehrt Apollo 16 zur Erde zurück. Politik Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg erreicht die CDU mit 53 Prozent die absolute Mehrheit. Sport Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewinnt erstmals ein Spiel auf englischem Boden. Das Spiel in London endet mit einem 3:1.

Gemeinsam sei man durch die Pubertät gegangen und habe Tanzkurse besucht. In der Mittagspause hatte Michael Neuber seine Auserwählte häufig auf dem Nachhauseweg abgefangen und sich für den Abend mit ihr verabredet. „Ich habe damals meine Ausbildung als Industriekauffrau bei der Bergischen Morgenpost gemacht“, erzählt die Jubilarin. Später habe sie bis zur Geburt der Tochter in der Rechnungsabteilung des Johannesstifts gearbeitet. Den geplanten Hochzeitstermin mussten die Verliebten um drei Monate vorverlegt, da die gemeinsame Tochter unterwegs war. Geheiratet wurde am 7. April 1972 zunächst standesamlich und anschließend in der ehemaligen Johanniskirche an der Kölner Straße, gefeiert wurde anschließend im Haus ihrer Eltern am Mühlenweg.

Michael Neuber wurde in Remscheid geboren und zog mit seinen Eltern von Wermelskirchen nach Hückeswagen an die Großberghauser Straße. Er erlernte den Beruf des Modellschreiners bei der Firma Bêché & Grohs und arbeitete in diesem Beruf im Alexanderwerk in Remscheid und bei der Firma Klingelnberg. Bei der Geburt der Tochter im Oktober 1972, sechs Monaten nach der Hochzeit, versah Michael Neuber noch seinen Dienst bei der Bundeswehr.

Wie nah Freud und Leid beieinanderliegen zeigte sich am Tag der Geburt. „Nur fünf Stunden später ist mein Vater gestorben“, berichtet der Jubilar von einem Schicksalsschlag. Auch Annegrete Neuber musste Abschied nehmen, als ihr Bruder mit nur 62 Jahren verstarb, nur fünf Tage nach der Hochzeit ihrer Tochter.

Seit fast 50 Jahren leben Annegrete und Michael Neuber in einer GBS-Wohnung am Schillerplatz mit kleinem Balkon und schöner Aussicht. Dort zeigen sich die vielen Talente und Hobbys des Paars. So gibt es eine Orgel, an der der 71-Jährige gerne Musik macht. Die Wände sind geschmückt mit selbst gemalten Acrylbildern von Michael Neuber, die überwiegend Hückeswagener Stadtansichten wiedergeben. Im Flur hängen mehr als zehn gemalte Porträts von Kreuzfahrtschiffen. „Auf all denen waren wir schon, und die Besatzung hat darauf unterschrieben“, sagt er stolz. Auch für die Flusskreuzfahrt zur Goldhochzeit hat er ein Bild vom Schiff „Alina“ gemalt und im Koffer verstaut.

Ehefrau Annegrete hingegen beschäftigt sich mit Stricken, Lesen und baut Schiffsmodelle wie die RMS Titanic, die in der Wohnzimmer-Vitrine zu bestaunen ist. Vereinsmenschen sind die Jubilare nach eigener Aussage nicht. Wohl aber hatten sie 1979 den John-Denver-Fanclub Deutschland gegründet und zehn Jahre lang geleitet. „Es war eine schöne Zeit, in der wir viele bekannte Leute getroffen und Konzerte besucht haben“, erinnert sich das Paar gerne zurück. Die Club-Mitglieder und Fans des amerikanischen Country-Sängers hatten sich mehrfach auch in Hückeswagen getroffen.

Eine weitere gemeinsame Leidenschaft sind Autorennen. In früheren Jahren ist die junge Familie einmal im Monat mit dem Zelt zum Nürburgring gefahren, um dort die Langstrecken- und 24-Stunden-Rennen zu verfolgen.

Neben den zahlreichen Hobbys haben beide auch viel gearbeitet. Michael Neuber ist unter die Kunststoff-Fensterbauer gegangen, zunächst bei der Firma Exte in Wipperfürth, später bei Zacher (heute: Dömer) an der Stahlschmidtsbrücke. Nach einem Herzinfarkt konnte er diesen Job körperlich aber nicht mehr ausüben. Ein Zubrot zur Erwerbsminderungsrente verdiente sich das Paar durch Heimarbeit und Hausmeistertätigkeiten auf 450-Euro-Basis. „Ich bin heute immer noch als Fahrer tätig“, berichtet der 71-Jährige.