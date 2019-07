Johannesstift in Hückeswagen : Elfmal Goldenes Kronenkreuz verliehen

Verleihung des Goldenen Kronkreuzes an Mitarbeiter des Johannesstifts. Einrichtungsleiterin Georgina Kovacs (r.) und Geschäftsführer Matthias Rath (l.) mit den Geehrten in loser Reihenfolge: Sultana Demirovska, Johannes Heymann, Ute Heymann, Miroslawa Janiak, Lydia König, Hans-Joachim Köhler, Monika Krug, Tamara Mohr, Evelyn Pletsch und Jutta Volke. Es fehlt Annemarie Strobl. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Alle paar Jahre werden im Altenzentrum Johannesstift langjährige Mitarbeiter geehrt. Sie erhalten das Goldene Kronenkreuz der Diakonie als Wertschätzung ihrer Arbeit. Pfarrer Klaus-Peter Suder hielt den Festgottesdienst.

Von Heike Karsten

Das Kronenkreuz ist kein Orden, kein Verdienstkreuz und keine Auszeichnung, sondern Ausdruck der Wertschätzung für die Treue und den Einsatz im Dienst am Nächsten. Am vergangenen Samstag wurde das Goldene Kronenkreuz der Diakonie elf Mitarbeitern des Altenzentrums Johannesstift bei einem Gottesdienst im Mehrzweckraum der Einrichtung verliehen. Dazu war auch der ehemalige Einrichtungsleiter, Matthias Rath, in seiner neuen Funktion als Geschäftsbereichsleiter der Rheinischen Gesellschaft für Innere Mission und Hilfswerk an seine ehemalige Arbeitsstätte nach Hückeswagen zurückgekehrt. „Ich komme immer wieder gerne hier hin, es ist meine Heimat“, versicherte Rath.

Im Mittelpunkt des Tages standen jedoch die elf Mitarbeiter, die sich teilweise schon im Ruhestand befinden. Sie wurden nach 25-jähriger oder im Fall des Eintritts in den Ruhestand nach mindestens 15-jähriger Mitarbeit im diakonischen Bereich mit einer Brosche oder Nadel samt Besitz-Urkunde ausgezeichnet – darunter viele Mitarbeiter aus der Pflege, aber auch aus Verwaltung, Küche, Sozialdienst und Wäscherei.

Info Als Zeichen der Zugehörigkeit Die Ausgezeichneten Ausgezeichnet wurden Sultana Demirovska, Johannes und Ute Heymann, Miroslawa Janiak, Hans-Joachim Köhler, Lydia König, Monika Krug, Tamara Mohr, Evelyn Pletsch, Annemarie Strobl und Jutta Volke. Brosche und Nadel Das Kronenkreuz in Gold besteht aus einer 333er-Legierung. Es wird als Brosche für Frauen und als Nadel für Männer mit einer Besitzurkunde verliehen und kann als Zeichen der Zugehörigkeit zur Dienstgemeinschaft der Diakonie von Mitarbeitern im Haupt-, Neben- oder Ehrenamt getragen werden.

Einrichtungsleiterin Georgina Kovacs bedankte sich mit einer Umarmung und Blumen persönlich bei den Kolleginnen und Kollegen und fand für jeden einige herzliche Worte. „Ich kenne die Mitarbeiter durch die jahrelange Zusammenarbeit, und mir ist das persönliche Verhältnis sehr wichtig“, betonte sie.

Wie die Verleihung zeigte, haben die Mitarbeiter alle eine langjährige Bindung zu ihrer Arbeitsstätte, und jeder blickt auf seine eigene berufliche und persönliche Geschichte zurück. So auch Johannes und Ute Heymann: Das Ehepaar hatte sich in der Altenpfleger-Ausbildung in Niedersachsen kennengelernt. Seit 1986 arbeitete Johannes Heymann, seit 1988 auch seine Ehefrau in Tag- und Nachtschicht im Johannesstift. Im Juli 2018 gingen sie gemeinsam in den Ruhestand. Sie wohnen jetzt in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Altenzentrum und unternehmen Reisen mit dem Wohnmobil. „Es ist schön, die gemeinsame Zeit nutzen zu können“, sagte Johannes Heymann.

Lydia König hatte 1989 in der Pflege angefangen – zunächst nur zur Probe für sechs Wochen. „Daraus wurden 26 Jahre und fünf Monate“, berichtete die 67-Jährige. Die Arbeit habe ihr geholfen, in Deutschland Fuß zu fassen, und auch nach schweren persönlichen Schicksalsschlägen dazu beigetragen, ins Leben zurückzufinden. „Es gab schöne und schwierige Zeiten. Mit dem Haus bleibt man aber immer verbunden“, sagte die Wipperfürtherin, die seit vier Jahren im Ruhestand ist. Die Arbeit am Nächsten ist für die meisten Mitarbeiter eine Berufung. „Wenn man nicht mindestens zu einem Drittel seines Herzens dabei ist, dann ist man an der falschen Stelle“, meinte Lydia König überzeugt.

Monika Krug hängt ebenfalls mit dem Herzen an ihrem Beruf in der Verwaltung des Johannesstifts. „Ich habe mit 40 Jahren angefangen und meinen Eintritt in den Ruhestand jetzt schon um zwei Jahre verschoben“, berichtete die 67-Jährige, die immer noch gerne zur Arbeit geht.