Parallele Alarmierungen in Hückeswagener : Gleich drei Feuerwehreinsätze am Sonntagmorgen

Gleich drei Feuerwehreinsätze am Sonntagmorgen

Parallele Alarmierungen in Hückeswagener

Mit Hilfe der Drehleiter erkundete die Feuerwehr, ob es in dem Kamin eines Wohnhauses an der Peterstraße tatsächlich brannte. Die Straße war für den Verkehr gesperrt. Foto: Feuerwehr

Hückeswagen Kaminbrand, Nottüröffnung, vollgelaufener Keller – der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Straßweg hatten viel zu tun. Nach gut zweieinhalb Stunden könnte die Feuerwehr wieder einrücken.

Wegen eines vermeintlichen Rußbrands im Kamin waren der Löschzug Stadt und die Löschgruppe Straßweg am Sonntagmorgen, gegen 9.40 Uhr, zu einem Wohnhaus an der Peterstraße ausgerückt. Dabei war auch die Drehleiter im Einsatz, weswegen die Straße für den Verkehr gesperrt werden musste. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete umgehend das Wohnhaus, außerdem wurden der Schornstein sowie Zwischendecken mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert. „Im oberen Teil des Hauses konnte eine leichte Verrauchung festgestellt werden“, teilte die Feuerwehr am Nachmittag mit.