Schnelles Internet in Hückeswagen Glaserfaser-Ausbau in der Innenstadt geht jetzt voran

In den zurückliegenden Jahren hat sich der heimische Energieversorger BEW beim Glasfaser-Ausbau vor allem der „weißen Flecken“ in Hückeswagen und Wipperfürth angenommen. Gemeint sind damit die Außenortschaften, die bis dahin teilweise noch ganz ohne Internet waren, weil es nicht einmal ein Kupfer-Kabelnetz dort gab. Ein Millionen-Förderprogramm des Bundes machte es möglich, auch die Bewohner kleiner Hofschaften ans Netz zu bringen. Für die Kommunen war die „digitale Aufrüstung“ in ihren ländlichen Bereichen dank der staatlichen Förderung kostenfrei. Der Ausbau in den Fördergebieten ist nun abgeschlossen, der in den Gewerbegebieten der Stadt, in denen das schnelle Netz ein besonders wichtiger Standort-Faktor ist, ebenfalls.