Hückeswagen: Gitter für Liebesschlösser kaum genutzt

Wupper-Vorsperre : Zu unromantisch – kaum Liebesschlösser am Gitter

Bislang ist das Gitter neben der blauen Brücke über der Vorsperre kaum von Liebespaaren genutzt werden. Insgesamt erst drei Schlösser hängen dort. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Weil die sogenannten Liebesschlösser an der blauen Stahlbrücke über die Vorsperre für Rostflecken am Handlauf sorgen, muss dieser nun neu lackiert werden. Für Verliebte hat der Wupperverband danben ein Gitter aufgestellt, an dem sie die Zeichen ihrer Verbundenheit befestigen können — aber das wird bislang kaum genutzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Liebesschlösser – das ist eine bei vielen Paaren beliebte Variante, sich gegenseitig die Liebe zu versichern. Dabei werden die beiden Namen und ein jeweils für das Paar wichtige Datum auf Vorhängeschlösser eingraviert, das Schloss dann gemeinsam an einem Brückengeländer aufgehängt und der Schlüssel – als Symbol für die ewige Liebe – weggeworfen. Ein beliebter Ort dafür ist etwa die Hohenzollernbrücke in Köln. Dort hängen etwa 40 bis 45 Tonnen an Liebesschlössern, aufgehängt von Paaren aus der ganzen Welt, was die Brücke zu Deutschlands berühmtester „Liebesbrücke“ gemacht hat. Entsprechend groß war der Aufschrei, als die Deutsche Bahn Ende Juli ankündigte, aus Wartungsgründen diese Masse an Schlössern vom Geländer zu entfernen. Bis auf weiteres nimmt die Bahn nun von ihrem Vorhaben Abstand.

Auch in der Schloss-Stadt gab’s eine Art „Liebesbrücke“, wenn auch in wesentlich kleinerem Umfang: die blaue Stahlbrücke über die Vorsperre. Auch dort hatten verliebte Paare Vorhängeschlösser aufgehängt – etwa 50 Stück hingen bis Ende Mai dort. Bis der Wupperverband als Eigentümer der Brücke eingeschritten war. „Wir hatten das Problem schon an einer anderen Talsperre: Die Bügel der Vorhängeschlösser rosten an den Geländern, was über kurz oder lang zu Reparaturen führt“, erläutert Susanne Fischer, Pressesprecherin des Wupperverbands, auf Anfrage unserer Redaktion. Das traf auch auf die Brücke über die Vorsperre zu. „Noch ist nicht entschieden, ob das Geländer komplett neu gemacht werden muss oder nur die rostigen Stellen ausgebessert werden müssen“, sagt Fischer.



zurück

weiter

Doch der Verband ist mit Verständnis für die Liebenden vorgegangen. „Wir haben frühzeitig darüber informiert, dass wir die Schlösser entfernen werden, weil wir die Geländer erneuern und ausbessern müssen“, versichert die Sprecherin. „Irgendwann sind unsere Mitarbeiter dann zur Brücke und haben etwa 50 Liebesschlösser entfernt. Für die Besitzer war es vermutlich ohne den dazugehörigen Schlüssel auch kaum möglich, die Schlösser wieder zu entfernen.“