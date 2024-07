„Sommernacht der Klassik“ im Hückeswagener Haus Zach Mediterrane Gitarrenklängen mit Ivan Petricevic

Ivan Petricevic wurde 1987 in Belgrad geboren. Er studierte am Konservatorium Elly Bašić in Zagreb (Kroatien), an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien (Österreich) sowie an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Als Gitarrist gewann er über 30 Preise bei verschiedenen internationalen Wettbewerben, u. a. den 1.Preis und den "Alhambra Award" beim Dallas International Guitar Competition im Jahr 2022 sowie den 1. Preis beim "Concours International de Guitare" in Paris im Jahr 2018. Überdies wurde ihm für seine Konzerttätigkeit der "Brüser Berger Musikpreis 2023" verliehen.



Regelmäßig ist Ivan Petricevic auch in großen Konzerthäusern und bei Festivals zu Gast. In den letzten Konzertsaisons spielte er u.a. mit der "Neuen Philharmonie Westfalen", dem Orchestre Symphonique de Chatillon und dem Shenzhen Chamber Orchestra. Nun ist der Kölner Gitarrist auch bei einem Solo-Konzert im Bergischen zu erleben.