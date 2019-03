Gitarrist Don Alder im Kultur-Haus Zach : Extraklasse vor acht Zuschauern

Konzert im Kultur-Haus Zach mit Don Alder. Foto: S. Schwager

Hückeswagen Der kanadische Ausnahmegitarrist spielte vor einem fast leeren Haus im Kultur-Haus Zach. Das war schade für ihn, aber vor allem für all jene, die nicht gekommen waren. Sie verpassten ein Konzert der Extraklasse.

Der Musiker, der am Freitagabend im Kultur-Haus Zach zu Gast war, ist in der Schloss-Stadt kein Unbekannter. Der kanadische Ausnahmegitarrist Don Alder hatte bereits vor zwei Jahren seine herausragenden Fertigkeiten an den sechs Saiten präsentiert. Und es war eine wahre Freude, dem sympathischen Gitarristen einmal mehr bei der Arbeit zusehen zu können. Wenn er etwa im beschwingten Instrumental „He Said, She Said“ mit der Hilfe von Tönen, Harmonien und Akkorden wie nebenbei eine komplexe Beziehungsgeschichte zum Leben erweckte.

Dank Pickings, Hammer-ons, Glissandi und Arpeggien – dem Handwerkszeug eines versierten Akustikgitarristen – schien es beinahe, als sei seine Gitarre ein lebendiges Wesen, das stellvertretend den Streit zwischen Mann und Frau ausfocht. Wenn man auch nur ein gering ausgeprägtes Faible für gute Gitarrenmusik hatte, war es der reine Genuss, diesem Virtuosen zuzuhören.

Wegen dieser hohen musikalischen Klasse war es mehr als schade, dass gerade einmal acht Zuschauer ins Kultur-Haus Zach gekommen waren. Ob es am stürmischen Regenwetter gelegen haben mochte? Was es auch war, es war in doppelter Hinsicht schade. Natürlich in erster Linie für den Künstler, der es sich allerdings nicht nehmen ließ, trotz der Atmosphäre einer öffentliche Probe sehr gut gelaunt sein komplettes Programm zu präsentieren.