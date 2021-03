Getränkehandel in Hückeswagen : Die Abnehmer für das Fassbier fehlen

Stefan Lorse hat nur noch wenig Fassbier auf Lager. Foto: Hertgen, Nico

Hückeswagen Getränkehändler Stefan Lorse hat die Corona-Krise bislang gut überstanden. Der Unternehmer bezeichnet sich als optimistischen Typ – deswegen könne er die aktuelle Situation auch einigermaßen gut ertragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Für Stefan Lorse, Geschäftsführer und Betriebshinhaber von Getränke Lorse, ist die Situation im beginnenden zweiten Corona-Jahr alles andere als leicht. „Alle unsere Kunden aus der Gastronomie haben seit November des Vorjahres wieder geschlossen. Dazu hat es im Vorjahr keine Veranstaltungen gegeben, so dass wir kein Fassbier ausliefern konnten“, sagt er. Das einzige, was der Getränkehandel nach wie vor ausliefern könne, sei Wasser an diverse Industrieunternehmen. Das sei indes nur der, in diesem Fall sprichwörtliche, Tropfen auf dem heißen Stein.

Für den 22. März seien bei sinkenden Zahlen Öffnungen für Biergärten im Gespräch. „Aber das sehe ich nicht passieren. Ich denke, dass es frühesten nach Ostern soweit sein könnte“, sagt Lorse. Die Gründe dafür seien zum einen die nach wie vor kühlen bis kalten Temperaturen, aber auch die im Moment eher wieder steigenden Corona-Zahlen samt einer drohenden dritten Welle. „Ich weiß auch nicht, ob es für unsere Kunden mit ihren eher kleinen Kapazitäten rentabel wäre, aufzumachen“, ergänzt Lorse.

Info Kauf auf dem Hof ist nach wie vor möglich Angebot Im ersten Lockdown konnten Kunden ihre Getränke auf dem Hof von Getränke Lorse kaufen. „Das wurde durchaus auch gut genutzt, ich habe es auch als Geste der Solidarität empfunden“, sagt Stefan Lorse. Das sei zu den Öffnungszeiten auch nach wie vor möglich. „Es hat aber abgenommen. Ich habe dafür auch Verständnis, die Kunden holen ihre Getränke lieber dort, wo sie auch ihre Lebensmittel kaufen“, sagt Lorse. Kontakt www.getraenke-lorse.com

Wenn ein großer Biergarten am Rhein mit einer Kapazität von etwa 1000 Sitzplätzen mit einer 50-Prozent-Belegung wieder öffnen dürfe, dann sei das im Endeffekt durchaus wirtschaftlich. „Aber in der Region sind die Biergärten wesentlich kleiner, so dass dann vielleicht 20 Gäste da wären“, sagt Lorse. Wenn das Wetter, vielleicht nach Ostern, stabiler und wärmer werde, könne er sich allerdings durchaus die eine oder andere Wiedereröffnung vorstellen.

Die Folge dieser anhaltenden Situation ist ein Getränkelager, in dem sich zwar die Bierfässer nicht stapeln, aber durchaus eine große Zahl an Fässern vorhanden ist, die von der Vernichtung bedroht sind. „Im Moment sind etwa 150 Hektoliter Bier im Lager, von denen die Hälfte von einem demnächst ablaufenden Mindesthaltbarkeitsdatum betroffen ist“, sagt Lorse. In normalen Hoch-Zeiten, die in der Regel Ende August seien, habe er etwa 2500 Hektoliter Bier auf Lager. „Das ist dann, wenn in Hückeswagen das Altstadtfest und in Wermelskirchen die Kirmes anstehen“, sagt Lorse. Er habe natürlich kein neues Bier dazugekauft, schließlich wisse kein Mensch, wann es tatsächlich wieder losgehe.

„Bier hält sich – entsprechend gekühlt und ohne Lichteinstrahlung – zwölf Monate. Allerdings dürfe es mit Garantie der Brauereien nur innerhalb von sechs Monaten verkauft werden. „Die Etiketten mit den Mindesthaltbarkeitsdatum sagen das aus. Manche Brauereien geben uns neue Etiketten und die Garantie, es länger verkaufen zu können. Aber dann ist es praktisch wertlos und kann nicht mehr verkauft werden“, sagt Lorse.

Die Brauereien würden im Moment vermehrt Flaschenbier produzieren. „Der Heimkonsum ist gestiegen, was auch klar ist, wenn man nicht in die Kneipe oder die Gaststätte gehen kann, um ein Glas Bier zu trinken“, sagt Lorse. Das große Problem für den Abnehmer im Getränkehandel sei nun, dass es sich nicht um ein Kommissionsgeschäft handele. „Wir kaufen die Fässer, bezahlen sie und verkaufen sie weiter – wenn letzteres nicht möglich ist, bleiben wir auf dem Bier sitzen“, sagt Lorse. Der Unternehmer bezeichnet sich als optimistischen Typ – deswegen könne er die aktuelle Situation auch einigermaßen gut ertragen. „Dazu kommt, dass ich bislang nur von vier Kunden weiß, dass sie nicht mehr aufmachen werden. Das ist natürlich traurig, aber im Grunde genommen eine recht gute Quote“, sagt er. Außerdem habe er auch einige neue Kunden gewinnen können, die sich nach Ende der Pandemie von seinem Betrieb beliefern lassen wollten. „Das heißt für uns unterm Strich, dass wir mit der gleichen Zahl an Kunden weitermachen, wenn es wieder losgeht“, sagt Lorse.