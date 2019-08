Interkulturelle Woche auch in Hückeswagen : Gesellig und genussreich treffen

Hückeswagen/Oberberg Die Interkulturelle Woche lädt dazu ein, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen.

Am Sonntag, 22. September, startet die zehnte Interkulturelle Woche (IKW) im Oberbergischen Kreis. Das Motto lautet „Zusammen leben, zusammen wachsen.“ Bis 28. September lädt die Woche dazu ein, unterschiedliche Kulturen in ihrer Vielfalt kennenzulernen: durch Gespräche, Ausstellungen, Filme, Lesungen, Theaterstücke und viele weitere Angebote.

Auch Hückeswagen beteiligt sich an der Woche und bietet für Sonntag, 22. September, 17 bis 20 Uhr, ein geselliges und genussreiches Treffen im Evangelischen Gemeindezentrum Lindenberg an. Die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ lädt zu diesem Termin ein. „Bereichern Sie unser Mitbring-Buffet mit Spezialitäten aus Ihrer Heimat und genießen Sie selbst die Vielfalt der internationalen Gerichte“, heißt es in der Ankündigung. Anmeldung sind erforderlich bis 15. September per E-Mail an wir-sind-mehr-im-bergischen@web.de oder, wenn keine Mail möglich ist, bei Gabriele Bauer, Tel. 02192 9109692.