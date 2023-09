Landeskirchliche Gemeinschaft Scheideweg Geselliger Nachmittag für Senioren

Christiane Middelmann begrüßt die Anwesenden: „Ich freue mich auf einen geselligen Nachmittag mit ihnen und euch und bin gespannt, was wir heute alles zu hören bekommen.“ Nach dem vom Posaunenchor begleiteten Choral „Lobe den Herren“ beginnt der Vorsitzende Gerhard Buchholz seine Andacht mit Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“ und berichtet vom monetären, vom sozialen und emotionalen Reichtum. In der Kaffeepause ist Zeit zum Plausch. Brigitte Felder ist gekommen, um einen schönen Nachmittag in der Gemeinde zu verbringen. Tischnachbarin Hannelore Peters erklärt: „Für mich ist das eine willkommene Abwechslung, denn ich sitze ja den ganzen Tag im Rollstuhl.“ Die 88-Jährige ist mit Nichte und Neffen da und genießt die gemeinsame Zeit besonders.