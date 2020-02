Bergischer Geschichtsverein in Hückeswagen : Geschichtsverein plant Vorträge, Fahrten und Wanderungen

Hückeswagen Gegründet wurde die Hückeswagener Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins 1960. Für Freitag, 11. Dezember, 17 Uhr, ist eine Jahresabschluss-Feier im Heimatmuseum geplant, die in diesem Jahr auch eine Geburtstagsfeier ist.

Zu einem historischen Lichtbildvortrag lädt der BGV für Freitag, 20. März, 18 Uhr, ins Heimatmuseum ein, während am Samstag, 28. März, ein Tagesausflug nach Köln und Engelskirchen geplant ist. Sascha Kempf wird am Freitag, 24. April, 18 Uhr, im Heimatmuseum über das Thema „Nationalsozialismus und Antike“ referieren. Im Zuge der Bergischen Wanderwoche geht es am Sonntag, 7. Juni, auf eine 18-Kilometer-Wanderung „Auf der Spuren versunkener Stätten“ um die Wupper-Talsperre.

Am Samstag, 27. Juni, führt eine Tagesfahrt nach Altena und Luisenhütte, am Samstag 18. Juli wird wieder gewandert, diesmal durch die Mul. Am Freitag, 14. August, spricht Hans Hardt um 18 Uhr im Heimatmuseum über „Die Geschichte unseres Waldes mit Zukunft?“, einen Tag später lädt Hardt zu einer Wanderung ein. Die Salzburger Glaubensflüchtlinge von 1731/1732 stehen im Mittelpunkt eines Vortrags von Wilfried Egerland am Freitag, 18. September, 18 Uhr, im Heimatmuseum. Eine weitere Tagesfahrt nach Duisburg-Ruhrort am Samstag, 19. September, läutet schon das letzte Quartal 2020 ein, nach zwei Lichtbildvorträgen am 23. Oktober und 20. November, findet dann die erwähnte Jahresabschluss- und Jubiläumsfeier am Freitag, 11. Dezember, statt.