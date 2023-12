Weihnachtsgeschenke Last-Minute-Geschenkideen für Hückeswagener

Ein „Endling“ ist der Letzte seiner Art. So heißt die Jugend-Serie von Katherine Applegate, die Carla Stawicki von der Bergischen Buchhandlung als Geschenk für Kinder ab zehn Jahren empfiehlt. Im ersten Teil „Die Suche beginnt“ geht es um ein junges Dalkin-Mädchen, das wie sein Clan Lügen erkennen kann. Die Menschen rotten die Dalkins deswegen aus – bis auf Byx. „Das Buch beschreibt den Zusammenhalt und den gemeinsamen Kampf gegen Missstände“, erläutert die Buchhändlerin. Erwachsenen empfiehlt sie den dritten Teil von David Safiers Reihe über „Miss Merkel“. In diesem Band untersucht die frühere Bundeskanzlerin auf schräge Weise einen „Mord auf hoher See“ – so lautet auch der Buchtitel.

Preise 10,95 Euro („Endling“), 18 Euro („Miss Merkel“)