a-cappella-Konzert in Hückeswagen „El Grillo“ überzeugt im Kultur-Haus Zach

So wurden Stücke wie der Broadway-Musical-Hit „Diamonds are the girls best friend“, der Evergreen „Over the Rainbow“, der Filmhit „Moon River“ oder der von Frank Sinatra gesungene Welthit „Night and Day“ mehrstimmig, exakt und akzentuiert gesungen. Auch gab es immer wieder Solobeiträge, beispielsweise beim Song „Little Lamb“, bei denen die übrigen Sänger als gesangliche Rhythmusgruppe die Untermalung übernahmen.