Juwelier-Raub in Hückeswagen : Gericht verhängt Bewährungsstrafe für Einbrecher-Komplize

Hückeswagen Nach dem Einbruch in ein Hückeswagener Fachgeschäft für Uhren und Schmuck im September 2021 erhielt nun auch der Komplize des Täters eine Strafe.

Ganz so unschuldig wie sich der 24-jährige Angeklagte am Wipperfürther Amtsgericht darstellte, war er letztlich doch nicht. Ihm wurde vorgeworfen, an einem schweren Diebstahl beteiligt gewesen zu sein. Anfang September wurde das Uhren- und Schmuckfachgeschäft Lammert in der Innenstadt ausgeraubt. Der Haupttäter, ein 35-jähriger Mann, der zuletzt bei seiner Mutter in Wiehagen gelebt hatte, wurde bereits im Dezember zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Anhand der Fingerabdrücke konnte ihm auch der Einbruch in die Goldschmiede Rehn im Juli 2019 nachgewiesen werden. Jetzt stand sein Komplize vor Gericht, der bei dem Einbruch im September an der Bahnhofstraße Schmiere gestanden hatte.