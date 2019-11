Eiserne Hochzeit in Hückeswagen : Gemeinsamer Weg durch eine lange Ehe

Das Hochzeitsfoto von Anneliese und Hans Schäfer vor 65 Jahren. Foto: Privat

Hückeswagen Vor 65 Jahren gaben sich Anneliese und Hans Schäfer das Jawort. Am Mittwoch feierten die beiden die Eiserne Hochzeit.

Von Wolfgang Weitzdörfer

In Zeiten, in denen so manche Ehe beinahe schneller wieder geschieden ist, als es vor dem Traualtar Ja zu sagen dauerte, legen hochbetagte Jubelpaare wie Anneliese und Hans Schäfer ein umso schöneres Zeugnis für eine langlebige und glückliche Beziehung ab. Unglaubliche 65 Jahre sind die beiden Hückeswagener verheiratet, am Mittwoch konnten die 89-Jährige und ihr 93-jähriger Mann ihre Eiserne Hochzeit feiern. „Am 27. November 1954 war es auch ein ähnlich grauer Tag wie heute – ich weiß aber noch, dass es damals nicht geschneit hat“, erinnerte sich Hans Schäfer.

Kennengelernt hatten er und seine Frau sich allerdings schon ein paar Jahre vorher, das war im Jahr 1950. „Ich war mit meiner Cousine in Lindlar auf der Kirmes. Wir hatten nicht viel Geld, aber sie sagte, dass ich gerne mitkommen könnte“, sagte Anneliese Schäfer. Und dort, im Getümmel des Festzelts, war ihr der junge Schreiner Hans Schäfer direkt ins Auge gefallen. „Ja, es war Liebe auf den ersten Blick bei uns. Er hatte eine kurze Hose an, hatte stramme Beine, das hat mir direkt sehr gut gefallen“, sagte sie lachend. „Wir waren im Festzelt, haben getanzt und uns direkt gut verstanden, obwohl wir uns vorher gar nicht kannten“, erinnerte sich Hans Schäfer an diese erste Begegnung.

Für das Fest der Eisernen Hochzeit wurde der Eingang des Hauses festlich geschmückt. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Info Was war los im November 1954? Nummer 1 Der Schlager „Schuster bleib bei deinen Leisten“ belegte im November 1954 den ersten Platz. 8. November Halle Selassie I., der äthiopische Kaiser, trifft zum ersten offiziellen Staatsbesuch der noch jungen Bundesrepublik Deutschland ein. 27. November Der deutsche Fußballer und Trainer Uli Stielike wird geboren. 30. November Der berühmte deutsche Dirigent Wilhelm Furtwängler stirbt.

Vier Jahre später wurde dann in Radevormwald der Bund fürs Leben geschlossen. Hans Schäfer wohnte immer schon in Marke, nahe der Grenze zu Radevormwald. Anneliese Schäfer stammte ursprünglich aus Wipperfürth. Gefeiert wurde damals im Elternhaus von Hans Schäfer, das oberhalb des neuen Hauses steht. „Wir waren damals nicht in einer Gaststätte, sondern haben mit etwa 20 Gästen zu Hause gefeiert“, sagt Hans Schäfer. Das Ehepaar bekam drei Kinder. „Das Älteste ist Jahrgang 1955, sein Bruder wurde 1957 geboren, ist dann aber nach nur einigen Tagen verstorben, unsere Tochter wurde dann 1968 geboren“, sagte Anneliese Schäfer.

Das Ehepaar stammt aus einer Generation, die den Zweiten Weltkrieg noch bewusst miterlebt hat, wenngleich die beiden sich damals noch nicht kannten. Hans Schäfer, Jahrgang 1926, wurde 1943 in den Arbeitsdienst eingezogen, geriet im August 1944 in amerikanische Kriegsgefangenschaft. „Ich war bis zum September 1946 in Frankreich inhaftiert“, erinnerte er sich. Er sei gerade 16 Jahre gewesen, als er eingezogen wurde. „Meine Lehre musste ich abbrechen, danach hat damals keiner gefragt...“ Nach dem Krieg konnte er die Lehre zum Schreiner beenden, in dem Beruf hatte er bis zur Rente gearbeitet. Anneliese Schäfer arbeitete in der Textilbranche als Nopperin.

Seine handwerklichen Fähigkeiten waren indes später sehr hilfreich. Nämlich dann, als es 1960 an den Neubau des Hauses in Marke ging. Anneliese Schäfer erinnerte sich lachend: „Mein Mann hat die Baugrube selbst ausgeschachtet. Man hat ihm damals gesagt: Fang ruhig schon mal mit Ausschachten an. Bis du fertig bist, hast du auch die Baugenehmigung.“ 1970 und noch einmal 2000 wurde am Haus angebaut.

Das Geheimnis ihrer langen und glücklichen Ehe sei im Grunde recht einfach erklärt, sagte Anneliese Schäfer: „Wir haben immer alles zusammen gemacht, das ist unser Geheimnis.“ Ihr Mann ergänzte: „Wir sind immer sehr gerne zusammen auf Wandertouren gegangen. Oft auch mehrtägige Touren, mal alleine, dann auch mit anderen Wandervögeln in der Gruppe.“