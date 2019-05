Gespräche fortgesetzt : Gemeinsam was tun gegen Lärm

Hückeswagen Am Dienstag beschäftigt sich auch der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und Umwelt mit dem Thema Lärm, indem es einen Antrag der FaB diskutiert. Zuvor hatten die Grünen bereits einen Lärmaktionsplan für Hückeswagen gefordert.

Konkrete Maßnahmen gibt es zwar noch keine, aber die Stadt hat verstanden und nimmt die Sorgen und Nöte lärmgeplagter Anwohner in Hückeswagen sehr ernst. Das versicherte Bürgermeister Dietmar Persian nach einem weiteren Gespräch mit der Bürgerinitiative gegen den Motorradlärm sowie Vertretern der Fraktionen und aus der Verwaltung. Am kommenden Dienstag beschäftigt sich auch der Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung, Wirtschaftsförderung und Umwelt mit dem Thema, indem es einen Antrag der FaB zum Thema Gemeinsam gegen Motorradlärm“ diskutiert. Zuvor hatten auch die Grünen bereits einen Lärmaktionsplan für Hückeswagen gefordert. „Es war ein gutes und konstruktives Gespräch, bei dem wir gemeinsam nach vorne geschaut haben“, berichtete Persian. Vor allem über die neuralgischen Punkte, an denen der Lärm die Anwohner besonders heftig belastet, standen dabei im Mittelpunkt: B 483 (Rader Straße), Reinsbach, Mickenhagen, Straße hoch zur Bever, Bevertalstraße/Kleineichen, Dreibäumen/Scheideweg und B 237 Ortsausgang Richtung Wipperfürth. „In diesen Bereichen sind die Anwohner schon sehr genervt, und wir müssen dringend schauen, was da sinnvoll und was möglich ist“, sagte Persian. Auch das bereits verhängte Tempolimit auf 70 Stundenkilometer zwischen Dreibäumen und Scheideweg müsse man beobachten und schauen, ob es Wirkung zeigt.