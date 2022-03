Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Gemeinsam und überkonfessionell beten für den Frieden

Mit Gebeten, brennenden Kerzen, tröstenden Worten und Musik, hier Siegrun Lenth an der Querflöte, wurde am Freitagabend in der Pauluskirche für Frieden in der Welt gebeten. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Die Pauluskirche bietet Zuflucht und Raum für Menschen, die wegen des Kriegs in der Ukrainie und seinen möglchen Folgen beten und im Stillen gedenken wollen. Unabhängig von der Konfession.

Ohnmächtig muss die Welt zusehen, was die Menschen in der Ukraine zurzeit durchleben müssen: Tod und Verwundung, Zerstörung und Vertreibung. Wie in allen Teilen der Welt reagieren auch die Menschen in Hückeswagen auf den Angriffskrieg Russlands mit Bestürzung, Enttäuschung und Angst. Die Evangelische Kirchengemeinde lädt daher nun für jeden Freitag, 19 Uhr, zu einem Friedensgebet in die Pauluskirche ein. „Viel kann man nicht tun, als hoffen und beten. Aber das sollten wir tun“, sagte Agnes Hombrecher, die am vorigen Freitag mit einer brennenden Friedenskerze aus der Kirche kam.