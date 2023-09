Abfallsammelwoche in Hückeswagen Gemeinsam im Einsatz für eine saubere Stadt

Es geht um die Sauberkeit in der Stadt. Das müsste doch jedem am Herzen liegen, dass er in einer schönen Umgebung einkaufen oder spazieren gehen kann. Vom 16. bis 24. September startet wieder die Abfallsammelwoche in der Schloss-Stadt. Unter dem Motto „Gemeinsam für eine saubere Schloss-Stadt“ sind alle aufgerufen, sich aktiv am Müllsammeln zu beteiligen und die Stadt von wildem Müll befreien, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. Egal ob beim Spaziergang, auf dem Weg zur Arbeit oder ganz gezielt: Jeder könne die Zeit nutzen, die am besten in den eigenen Alltag passt.