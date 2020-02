Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Gemeinsam für mehr Zuversicht

In der Fasten- oder Passionszeit erinnern Christen an das Leiden und Sterben Jesu Christi und bereiten sich auf Ostern vor. Foto: epd/Heike Lyding

Hückeswagen Jeden Donnerstag trifft sich die Fastengruppe der evangelischen Kirchengemeinde im Café KiWie. Das aktuelle Motto lautet „Zuversicht - 7 Wochen ohne Pessimismus“.

Seit mehr als 35 Jahren lädt „7 Wochen ohne“ als Fastenaktion der evangelischen Kirche dazu ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu erleben, spirituell aufzutanken und neue Lebensorientierungen zu finden. Menschen aus ganz Deutschland lassen sich darauf ein, den Blick auf den Alltag zu verändern: für sich allein, in Familien oder als Fastengruppe in Gemeinden. Seit zehn Jahren bietet auch die Hückeswagener Gemeinde eine Fastengruppe zu dem jeweiligen Motto an. Bis zu 20 Personen kommen dabei im Wiehagener Gemeindehaus (Café KiWie) zusammen, um gemeinsam zu beten, zu singen und sich auszutauschen.

▷ Klopfet an, so wird euch aufgetan! (Matthäus 7,7–11)

Termine Das erste Treffen ist am heutigen Donnerstag, 27. Februar von 19 bis 20 Uhr im Café KiWie (Evangelisches Gemeindezentrum Wiehagen), Drosselweg 2. Die weiteren Treffen sind immer donnerstags während der gesamten Passions- und Fastenzeit. Am Gründonnerstag, 9. April, findet das Treffen von 18.30 bis 19.30 Uhr statt.

„7 Wochen ohne“ hat nichts mit Hungern und Verzicht zu tun. Ganz im Gegenteil: Die Gespräche in der Gruppe schenken Hoffnung und Zuversicht und mitunter eine andere Sichtweise auf die Dinge des Alltags und des Lebens. Angesichts der täglichen Nachrichten von Fremdenhass, Erderwärmung, Epidemien und Kriegen fällt es schwer, optimistisch zu bleiben. Reimund Lenth bleibt realistisch: „Wir leben in einer komplizierten Welt. Das Wort Frieden wird kaum noch in den Mund genommen. Doch es geht bei der Fastenaktion keineswegs um die Verbreitung eines gedankenlosen Optimismus‘“, sagt der Pfarrer. Die Erderwärmung ließe sich nicht durch das Runterschalten des Kühlschranks stoppen. Vielmehr müsse man sich Gedanken machen, wie den Menschen geholfen werden kann, die von der Klimaerwärmung betroffen sind und nicht mehr in ihrem Land leben können. Handeln statt wegsehen – das hat die Gemeinde schon eindrucksvoll bei der Integration der Flüchtlinge bewiesen. „Wir haben den Menschen als Gemeinde den Zugang zu uns als Mensch, als Kirche und Bürger der Stadt ermöglicht. Das ist gelebtes Evangelium“, sagt Lenth. Die großen Themen, die die Welt bewegen, stehen aber keinesfalls im Vordergrund der Fastentreffen. „Er sind die vielen kleinen Lebensgeschichten, die uns gegenseitig ermutigen“, fügt der Pfarrer hinzu. Ein exklusiv gestalteter Tageskalender mit Bildern und Texten bildet das zentrale Element der bundesweiten Aktion. Zu jedem Wochenthema gibt es eine Bibelstelle und eine kurze Auslegung eines Theologen oder Publizisten – sie geben den Grundimpuls zur Diskussion. „In der Fastengruppe gehen wir reflektierend die Woche durch und unterhalten uns, welche Bilder oder Texte uns besonders angesprochen haben. Es ist faszinierend, welche tiefen Gespräche dabei entstehen“, sagt Lenth. Wer möchte, kann sich beteiligen und seine Gedanken aussprechen, andere würden eher innerlich an dem Austausch teilnehmen.