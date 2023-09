Vereinsleben in Hückeswagen Gelungenes Sommerfest in Straßweg

Der Sonntag ist dann traditionell der Tag der Chöre – denn die Chorgemeinschaft Straßweg ist zwar die Mit-Veranstalterin des Sommerfests, hat aber für den Frühschoppen immer Chöre zum gemeinsamen Singen eingeladen. Am Morgen ist es noch neblig wie im November, aber nach und nach kommt die Sonne raus. In diesem Jahr sind drei Gastchöre mit dabei – der Frauenchor Schückhausen, der Lüttringhauser Männerchor und der Männergesangsverein Niederwermelskirchen. Und dann gibt es noch ein ganz besonderes Event, das die Vorsitzende des Frauenchors Schückhausen, Martin Borchert, vor einigen Monaten schon angedeutet hat. Mit den Liedern „Vater unser“ und „May The Lord Send Angels“ singt erstmals der Frauenchor zusammen mit der Chorgemeinschaft Straßweg. „Der Frauenchor wurde ja seinerzeit von einer Gruppe Ehefrauen unserer Sänger gegründet. Irgendwie haben wir dann gedacht, dass es an der Zeit ist, jetzt auch mal gemeinsam auf der Bühne zu stehen“, sagt Ralf Schulte schmunzelnd.