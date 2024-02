Hückeswagener Schlosskonzerte muss auf alternativen Saal ausweichen Gelungener „Tapetenwechsel“ mit dem Trio Firasso

Es war ein besonderer Abend, den die Zuschauer der Hückeswagener Schlosskonzerte am Samstag erlebten. Das Trio Firasso (Fire, Rain & Espresso) aus Essen sorgte für einen stilistisch breit gefächerten und kurzweiligen Abend. Seine Stücke, allesamt Eigenkompositionen, erzählten Geschichte aus dem Leben - vom „Käues“, dem Kaugummi, das unter dem Schuh klebt bis zur „Walfahrt nach Köln“, bei dem sich ein Wal in den Rhein verirrte. Alle drei Musiker, Robert Beck (Klarinette), Marko Kassl (Akkordeon) und Nils Imhorst (Kontrabass) sind absolute Profis an ihrem Instrument und dazu kreative Komponisten. Seit 2015 sind sie als Trio musikalisch aktiv. In den Stücken, in denen Walgesänge ebenso herausklangen wie der morgendliche Wecker beim Stück „6.55 Uhr“, konnten sie ihr Können ebenbürtig unter Beweis stellen. Das Trio bediente sich musikalisch an der französischen Musette ebenso wie an Tango-, Klezmer- und Balkanmusik – immer jedoch mit rheinischer Handschrift und eigener Charakteristik: modern, mit einer Prise Humor, aber keineswegs abgehoben. Die Neukomposition „Das alte Dreirad“ feierte sogar Premiere in Hückeswagen.