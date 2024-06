Hückeswagen feiert mit DFB-Elf Gelungener EM-Auftakt auch beim Rudelgucken

Am Ende stand ein Ergebnis, das man sich besser kaum hätte wünschen können. Die deutsche Fußballnationalmannschaft unter der neuen Leitung von Trainer Julian Nagelsmann hatte am Freitagabend zum EM-Eröffnungsspiel gleich sechs Tore erzielt, wobei natürlich das Eigentor in der 87. Minute nur ein Schönheitsfehler war. Der Jubel war groß, nicht nur in der internationalen Presse – sondern auch beim Public Viewing während des Fußballspektakels. An gleich drei Örtlichkeiten konnten die Fans in der Schloss-Stadt den EM-Auftakt live und auf größeren Leinwänden verfolgen. Ein Angebot, das zwar vom Zuspruch nicht an die großen Public-Viewings zum später so geadelten WM-Sommermärchen von 2006 auf der Bahnhofstraße heranreichen konnte, aber doch deutlich machte, dass die Menschen Lust auf diese Form des gemeinsamen Rudelguckens hatten.