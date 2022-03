Jugendwoche in Hückeswagen-Scheideweg : Perfekter Start der „Days For Future“

„Mutig sein“ war das Motto des ersten Abends, entsprechend schaffte Lilith (13) 15 Getränkekästen beim Kistenklettern. Foto: Jürgen Moll

Scheideweg Rund 40 Jugendliche waren zum ersten Abend des Jugendevents der Landeskirchlichen Gemeinschaft ins Vereinshaus Scheideweg gekommen. Bis Samstag stehen Aktionen, Themenabende und Konzerte an.

Auf dem Gelände des Vereinsheims der Landeskirchlichen Gemeinschaft Scheideweg ist am Dienstagabend jede Menge los. Auf der großen Wiese steht ein Kran der Firma Tritscher, Jugendliche klettern an mehr oder weniger vielen Getränkekästen hoch, ehe irgendwann Gewicht, Trägheit und Schwerkraft dafür sorgen, dass sie im Gurt des Krans landen. Kein Wunder, steht doch der erste Abend der Jugendwoche „Days For Future“ unter dem Motto: „In Zukunft … mutig sein“.

Das Jugendevent der Landeskirchlichen Gemeinschaft kommt offensichtlich gut an. Etwa 40 Jugendliche sind gekommen, lernen sich in der ersten Stunde kennen, probieren sich und das Motto aus. „Wir wollten einfach mal wieder etwas für die Jugendlichen in der Stadt machen“, erläutert Christiane Middelmann aus dem Organisationsteam die Motivation für das Fünf-Tage-Event. Entsprechend viele Themenabende sind geplant. „Am Mittwoch geht es darum, zu wissen, wer ich bin. Heute, Donnerstag, etwa geht‘s darum, mit Verletzungen zu leben, am Freitag darum, dem Tod ins Auge zu sehen, und am Abschlussabend darum, die Welt zu verändern.

Dass darunter auch Dinge sind, für die man sich überwinden muss, liegt in der Natur der Sache. „Wir haben etwa zum Thema ,mutig sein‘ nicht nur die Kletteraktion geplant, sondern auch zum Beispiel Lollis mit Mehlwürmern, die die Jugendlichen essen sollen, oder Kisten mit unbekanntem Inhalt, in die man mit den Händen fassen muss“, sagt Christiane Middelmann. Und die Jugendlichen sind durchaus mutig, auch wenn der Geschmack von Mehlwürmern sicherlich nicht jedermanns Sache ist.

Die Abende sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut, sagt das Gemeindemitglied. „Wir haben zu Beginn ab 18 Uhr einen Begegnungsmoment mit ein bisschen Action. Das sind auch Sachen, die man vielleicht nicht einfach so zu Hause machen würde“, sagt Christiane Middelmann. Im Anschluss geht‘s ins Vereinshaus, wo sich im ungezwungenen und unkomplizierten Rahmen über Themen aus der Bibel ausgetauscht werden. Schließlich ist es eine christliche Veranstaltung. „Wir wollen zeigen, dass Kirche cool sein, dass Christsein lebendig sein und Spaß machen kann“, sagt Christiane Middelmann.

Im Inneren sind mehrere Sitzgruppen aufgebaut, in denen sich die Jugendlichen zusammenfinden können. Klassische Kirche – vorne Pastor, hinten Gemeinde – sieht anders aus. „Und dann kommt noch Musik dazu – Samuel Rösch, Gewinner von ,The Voice Of Germany‘ 2018 betont jeden Abend ein paar Songs“, sagt Christiane Middelmann. Noch bis Samstagabend finden immer ab 18 Uhr die „Days For Future“ statt. Interessierte können einfach vorbeikommen. Auch zum Abschlusskonzert mit Samuel Rösch am Samstag